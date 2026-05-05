Удар по Харьковщине: вероятное применение новой ракеты "Бандероль"

Утром 5 мая российские войска атаковали поселок Безлюдовка Харьковской области. По предварительным выводам, для удара могла быть применена крылатая ракета S8000 "Бандероль" .

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша, передает Укринформ .

По его словам, окончательно подтвердить тип ракеты пока невозможно, однако найденные на месте обломки и их характеристики указывают именно на "Бандероль".

"Мы не можем утверждать на 100%, но за теми обломками, которые найдены на месте, можем говорить, что это, скорее всего, именно такая ракета", - отметил Папуша.

В прокуратуре подчеркнули, что это может быть первым случаем применения этого типа вооружения по Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что ракета S8000 "Бандероль" имеет ряд особенностей. В частности, она способна выполнять маневры с меньшим радиусом поворота, чем типичные российские крылатые ракеты, сохраняя характерную траекторию полета.

Речь идет о возможной альтернативе таким ракетам, как Х-101, 3М-14 "Калибр", 9М727 и Х-69.

По данным разведки, Бандероль оснащена боевой частью массой до 150 кг, может преодолевать расстояние до 500 км со скоростью около 500 км/ч. Также в ее производстве используются иностранные компоненты.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, что ранее россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. Сейчас известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали русские дроны.

