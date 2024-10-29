Удар по харьковскому Госпрому: полиция сообщила об увеличении количества пострадавших

Число пострадавших в результате удара по зданию Госпрома в Харькове возросло до 9 человек.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

В сообщении указывается, что среди пострадавших есть полицейский, находившийся на дежурстве.

"По предварительным данным, пострадали пять мужчин и четыре женщины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атак РФ пострадал памятник национального значения — харьковский Госпром.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ готовит новый плацдарм в Харьковской области.

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