Удар по Харькову: стало известно, куда попали россияне

Пока информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В понедельник, 6 апреля, армия РФ ударила по Харькову . Вероятно, оккупанты попали в учебное заведение.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Как информируют власти, речь идет о последнем ударе россиян по Харькову.

"По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по учебному заведению", - отметил Терехов.

Информация о пострадавших, добавил он, уточняется.

Напомним, российские войска 6 апреля нанесли удар по Харькову, зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также сообщается о разрушении зданий и повреждении жилых объектов. На месте работают спасатели, медики и милиционеры.

