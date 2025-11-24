ТСН в социальных сетях

Украина
331
1 мин

Удар по Харькову: возросло количество погибших

В Харькове спасатели извлекли из-под завалов частного дома тело еще одного погибшего человека.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

В Харькове под завалами частного дома обнаружили тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Итак, за вечер воскресенья оккупантами были убиты четверо мирных харьковчан», — говорится в заявлении.

Терехов добавил, что к настоящей минуте известно уже о 17 пострадавших. Четверо погибших.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме.

Мы ранее информировали, что на Черниговщине русские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам.

