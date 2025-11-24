- Дата публикации
Удар по Харькову: возросло количество погибших
В Харькове спасатели извлекли из-под завалов частного дома тело еще одного погибшего человека.
В Харькове под завалами частного дома обнаружили тело еще одного погибшего человека.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Итак, за вечер воскресенья оккупантами были убиты четверо мирных харьковчан», — говорится в заявлении.
Терехов добавил, что к настоящей минуте известно уже о 17 пострадавших. Четверо погибших.
Ранее сообщалось, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме.
Мы ранее информировали, что на Черниговщине русские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам.