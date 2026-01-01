Хорлы. Фото Supernova+

В ночь с 31 декабря на 1 января в оккупированном селе Хорлы Скадовского района Херсонской области якобы раздались взрывы. Захватчики обвинили, что Украина нанесла удар беспилотниками.

Россияне утверждают, что удар был по кафе и гостинице. Гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что погибли 24 человека, еще 50 получили ранения.

«Из-за мощного пожара спасти больше людей не удалось. Пожар был ликвидирован только под утро. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавших. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — утверждает коллаборант.

Хорлы на карте

Гулянка окупантов и их семей

Некоторые Telegram-каналы пишуит, что в Хорлах могли быть российские военные.

«Там собрались все „сливки“ района вместе с офицерами РФ», — утверждает автор паблика «Регион 22».

OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко отмечает, что в Хорлах расположена первая линия российского ПВО и там «военный на военном».

Паблик «Крымский ветер» также пишет, что в кафе отмечали Новый год российские военные, их семьи и местные коллаборанты.

«Мирный подполковник в трусиках отмечен в оккупированных Хорлах Херсонской области. Напомним, роспропаганда визжит об „убийстве мирных жителей“ в кафе и гостинице. В то же время, наш источник ранее сообщил, что в кафе отмечали Новый год российские военные, их семьи, а также местные коллаборанты», — говорится в сообщении.

В то же время, в российских Z-пабликах начали появляться первые некрологи за погибшими оккупантами и коллаборантами в Хорлах.

Позиция Украины

Представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховий в комментарии «Суспильному» сообщил, что Силы обороны Украины соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

«Они наносят удары исключительно по военным целям России, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям», — сказал он.

По словам спикера, вся информация о поражениях, которые произвели Силы обороны Украины в ночь на 1 января 2026 года, опубликована на официальных страницах Генерального штаба ВСУ в соцсетях является исчерпывающей.

«Вместо этого российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и хода мирных переговоров», — добавил Лиховий.

Ранее мы писали, 31 декабря СБУ атаковала нефтебазу росрезерва в Ярославской области.