Нападение на колонию в Запорожской области. / © Министерство юстиции Украины

Реклама

Ночью против 29 июля российские войска сбросили четыре КАБ на исправительную колонию в Запорожской области. Впрочем, в Кремле это цинично и нагло отвергают.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В традиционной кремлевской манере Песков нагло принялся утверждать, что Россия якобы не атаковала исправительную колонию в Запорожской области. Потому что, по его словам, "российская армия не наносит ударов по гражданским целям", а только "по военной и привоенной инфраструктуре".

Реклама

Напомним, ночью против 29 июля РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье. Оккупанты сбросили четыре КАБ по территории Беленьковской исправительной колонии №99.

В результате удара по исправительной колонии 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 получили телесные повреждения. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения.

Дата публикации 10:44, 29.07.25 Количество просмотров 26 Армия РФ атаковала исправительную колонию в Запорожье

Новость дополняется