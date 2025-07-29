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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар по исправительной колонии на Запорожье: Песков бросил очередную порцию лжи

Песков нагло принялся утверждать, что Россия якобы не бьет по гражданской инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Нападение на колонию в Запорожской области.

Нападение на колонию в Запорожской области. / © Министерство юстиции Украины

Ночью против 29 июля российские войска сбросили четыре КАБ на исправительную колонию в Запорожской области. Впрочем, в Кремле это цинично и нагло отвергают.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В традиционной кремлевской манере Песков нагло принялся утверждать, что Россия якобы не атаковала исправительную колонию в Запорожской области. Потому что, по его словам, "российская армия не наносит ударов по гражданским целям", а только "по военной и привоенной инфраструктуре".

Напомним, ночью против 29 июля РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье. Оккупанты сбросили четыре КАБ по территории Беленьковской исправительной колонии №99.

В результате удара по исправительной колонии 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 получили телесные повреждения. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения.

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