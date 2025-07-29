Удар по исправительной колонии в Запорожье: появились новые детали (фото, видео)

Атака на колонию в Запорожье.

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Ночью российские войска нанесли удар по исправительной колонии в Запорожье. В результате обстрела 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 - получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ)", - сообщили в министерстве.

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Тяжелораненых госпитализировали в больницы. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения – осколочное поражение лица.

Отмечается, что армия РФ нанесла авиаудара по территории Беленьковской исправительной колонии №99.

"К обеспечению порядка в учреждении привлечены около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", - отметили в Минюстиции.

РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье.

РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье.

РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье.

Напомним, этой ночью РФ ударила по исправительной колонии в Запорожье. По информации ОВА, враг восемь раз обстрелял Запорожский район, предварительно ФАБамы. Попал и по исправительной колонии.

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В результате российского удара разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, расположенные рядом с учреждением.

Дата публикации 10:44, 29.07.25 Количество просмотров 16 Армия РФ атаковала исправительную колонию в Запорожье