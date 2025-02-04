Удар по Изюму: выросло количество пострадавших, среди них ребенок

Медики проводят операции трем раненым из-за российской атаки на Изюм.
В результате атаки на Изюм Харьковской области 4 февраля количество пострадавших возросло до 24.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
На этот момент в Изюме были госпитализированы 24 пострадавших. Среди них оказался и ребенок.
"Среди них – девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние – среднее", – говорится в заявлении.
Глава ОВА отметил, что еще три человека находятся в операционной. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Синегубов также сообщил подробности о четырех погибших в Изюме. Это две женщины и двое мужчин, все гражданские. Данные людей устанавливаются.
Напомним, российские войска днем 4 февраля ударили баллистикой по Изюму. Сначала было известно о четырех погибших и 20 пострадавших.
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