Удар по Кабмину: стало известно, чем Россия попала в правительственное здание

Последствия удара по Кабмину 7 сентября / © Associated Press

Во время ночной атаки России на Киев 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попала крылатая ракета 9М727 комплекса «Искандер-К».

Об этом сообщает из собственных источников Defense Express.

Как стало известно, по результатам анализа обломков, боевая часть ракеты весом 450 кг не взорвалась,

Пожар на верхних этажах здания возник из-за воспламенения топлива из баков ракеты, а не от детонации боевой части. Ранее сообщалось, что во время массированного удара по украинской столице применялись дроны типа «Шахед», однако в этом случае попала именно оперативно-тактическая крылатая ракета.

Последствия удара по Кабмину 7 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 сентября 2025 года Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку на Украину с начала войны, нацелившись на Киев. Ночью было выпущено 810 дронов и 13 ракет, из которых украинские силы ПВО уничтожили 751 дрон и 4 ракеты. Несмотря на это, 9 ракет и 54 дрона достигли 33 локаций, включая жилые районы и правительственные здания.

Это первый случай, когда Кабинет Министров Украины в Киеве стал целью прямого удара. В результате атаки произошел пожар на крыше и верхних этажах здания в Печерском районе.

В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых молодая женщина и ее двухмесячный ребенок. Более 40 человек получили ранения.

