Удар по Кабмину: The Telegraph оценило, о чем сигнализирует эта атака РФ
Самый большой ракетный обстрел Украины свидетельствует, что Путин не хочет завершать войну, отмечает издание The Telegraph.
Самая большая ракетно-дроновая атака России на Украину с начала полномасштабного вторжения — это четкий сигнал: вместо завершения войны российский диктатор Владимир Путин готов к дальнейшей эскалации.
Об этом пишет The Telegraph.
Издание акцентировало внимание на том, что во время последнего обстрела было повреждено здание Кабмина. Как говорится в статье, причиной поражения могли быть обломки перехваченного беспилотника. Другое возможное объяснение — дрон мог отклониться от курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.
По мнению некоторых аналитиков, для России сейчас нелогично бить по зданию правительства, поскольку президент США может усомниться в том, что российский диктатор Владимир Путин действительно хочет завершить войну.
Издание напомнило, что после подобного удара по польскому консульству в Киеве президент США принял решение о поставках Украине зенитных ракет, поскольку опасался дальнейшей эскалации.
В материале отмечается, что актуальным остается и вопрос, действительно ли Россия, ударив по помещению Кабмина, хочет допустить ответные удары украинских дронов по своим правительственным зданиям. Ведь не исключено, что Украина может ответить симметрично, если ее политическое и военное руководство сочтет атаку намеренной.
По мнению других обозревателей, обстрел здания украинского правительства — это «взвешенный и продуманный элемент» стратегии Путина.
«Не думаю, что это случайность. Это скорее сигнал, что у России есть преимущество и может продолжать эскалацию», — сказал бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.
По словам Формана, войска Путина часто поднимаются и спускаются по «эскалационной лестнице», и это является своего рода элементом стратегии сдерживания, чтобы уменьшить украинские ответные удары и ослабить решимость Запада, а также продемонстрировать военное преимущество Москвы.
Однако, как отмечает The Telegraph, эскалацией следует считать не только удар по зданиям правительства. Последний авианалет был не только самым массированным с начала войны, но и седьмым с июня случаем применения более 400 дронов одновременно. Эта тактика все более масштабных волн атак истощает и без того ограниченные запасы украинских перехватчиков ПВО.
В статье также отмечается, что Москва начала бить по энергетической инфраструктуре, пытаясь парализовать электросеть в холодный сезон.
«Такой подход совпадает с недавней речью Путина, в которой он отверг легитимность Зеленского и заявил о невозможности заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством», — предполагает издание.
В Украине надеются, что заявление Путина, а также его удары по украинским городам помогут убедить президента США Дональда Трампа, что именно российский диктатор является главной преградой его мирным инициативам.
Напомним, масштабная атака России по Киеву в ночь на 7 сентября стала первой с начала большой войны, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабинета министров Украины.