Удар по Казачьей Лопани: под завалами обнаружили еще двоих погибших

Поисково-спасательная операция в Казачьей Лопане Харьковского района, которая длилась двое суток, завершена. К сожалению, из-под завалов извлечены были обнаружены тела двух местных жительниц.

Об этом сообщает начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Подробности

Как отметил чиновник, в течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации.

"Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось. Однако, во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа. Основная задача — деблокировать их и передать тела женщин родным для захоронения", – добавил Задоренко.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Русские преступления против мирного населения не имеют никаких оправданий. Наши Вооруженные силы отомстят за каждого и каждое!",– уверяют в МВА.

Напомним, российские войска 21 августа нанесли удар по селу Казачья Лопань на Харьковщине. Под завалами здания сельсовета оказались три человека.

Читайте также: