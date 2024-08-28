Удар по Киевской ГЭС: какие последствия и есть ли угроза подтопления

По состоянию на сегодняшний день угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Часть воды будет пропускаться через агрегаты. При необходимости поднимают затворы. Сейчас станция работает в режиме, в котором может работать.

Об этом в эфире телемарафона сказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Оценить все технические последствия – что мы потеряли и какой срок потребуется для восстановления – пока невозможно"

Есть надежда, что к концу недели последствия ракетного удара будут выяснены.

К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Все они находились в бомбоубежищах.

"Для нас самое важное – сохранить людей, а остальные мы восстановим"

Ранее начальник Киевской ОВР Руслан Кравченко рассказал о ликвидации последствий российской атаки в области. Он также сообщил, когда откроется проезд по дамбе Киевской ГЭС.

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