Удар по Киеву 2 июля: что известно о "прилетах" и ситуации утром

Киев под массированным ударом России / © Associated Press

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В результате массированной комбинированной атаки, которую ночью 2 июля устроила Россия, зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Есть очень значительные прямые прилеты по жилым домам, где из-под завалов, к сожалению, деблокируют в том числе погибших. Россияне очень целенаправленно бьют именно по жилым домам. Эта ночь еще раз показала их террористическую суть», — отметил он.

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В настоящее время службы работают над развертыванием штабов рядом с ключевыми пострадавшими локациями.

По имеющейся информации, уже подтверждено 56 пострадавших, в том числе 2 ребенка.

РФ атаковала столицу Украины / © Associated Press

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами, среди главных целей — Киев, где есть значительные разрушения многоэтажных домов и много раненых. Уже 10 погибших, но под завалами может быть много людей.

2 июля атака на столицу завершилась в 7 утра и продолжалась более 11 часов. Дроны продолжали бить по Киеву до последнего.

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Вечером, 1 июля, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Ирландии, которая берет руководство в Совете ЕС, предупредил о возможности массированной атаки, а также заявил о скорее планируемом возвращении в Киев.

Перед этим Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июня. Тогда в результате ударов, по меньшей мере, 23 человека погибли — среди них трехлетний мальчик.

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