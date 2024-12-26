Удар по командному пункту 810-й бригады армии РФ на Курщине: сколько оккупантов ликвидировано

По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено.

Силы обороны Украины 25 декабря поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты армии России в населенном пункте Льгов Курской области. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады.

Об этом пишет Стратком ВСУ.

Предварительно ликвидированы еще 17 военнослужащих из РФ, большинство из которых – офицеры штаба.

"Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов будет продолжаться", — отметили в ведомстве.

Напомним, украинские бойцы из РСЗО HIMARS отработали по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ во Льгове на Курщине. Ракетные удары пришлись на сахарный завод, ТЭЦ, газопровод и здания с личным составом.

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