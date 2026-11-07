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Удар по Комышевасу: из-под завалов достают новые тела — количество погибших возросло до ужасной цифры
Поисково-спасательная операция на месте прилетов продолжается уже несколько дней, работы осложняют постоянные угрозы повторных обстрелов.
Шестые сутки продолжаются поиски на месте «прилетов» по подземной школе в Камышевасе Запорожской области. По предварительным данным, число погибших превысило полсотни человек.
Что известно о последних данных о количестве погибших — читайте в материале ТСН.ua.
Утром 7 ноября в пресс-службе ГСЧС сообщили, что число погибших в результате российского авиаудара, произошедшего 2 ноября, возросло до 55 человек
«За прошедшие сутки, во время проведения поисковых работ спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тела и остатки девяти погибших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию в поисках погибших тел.
Трагедия в Камышевахе — что известно
Днем 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку. Была атакована подземная школа, которую использовали гуманитарный хаб и укрытие. В тот день там собрались люди, чтобы получить помощь.
По данным властей, россияне применили сверхмощные авиабомбы. После первого удара снова атаковали место, где находились люди и куда уже прибыли спасатели. В частности, оккупанты сбросили ФАБ-3000 — трехтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.
Среди жертв трагедии как местные жители, так и работники ЦНАП, спасатели и полицейские, прибывшие на место первых «прилетов».