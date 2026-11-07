Спасательные работы в Камышевахе.

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Шестые сутки продолжаются поиски на месте «прилетов» по подземной школе в Камышевасе Запорожской области. По предварительным данным, число погибших превысило полсотни человек.

Что известно о последних данных о количестве погибших — читайте в материале ТСН.ua.

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Утром 7 ноября в пресс-службе ГСЧС сообщили, что число погибших в результате российского авиаудара, произошедшего 2 ноября, возросло до 55 человек

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«За прошедшие сутки, во время проведения поисковых работ спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тела и остатки девяти погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию в поисках погибших тел.

Трагедия в Камышевахе — что известно

Днем 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку. Была атакована подземная школа, которую использовали гуманитарный хаб и укрытие. В тот день там собрались люди, чтобы получить помощь.

По данным властей, россияне применили сверхмощные авиабомбы. После первого удара снова атаковали место, где находились люди и куда уже прибыли спасатели. В частности, оккупанты сбросили ФАБ-3000 — трехтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.

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Среди жертв трагедии как местные жители, так и работники ЦНАП, спасатели и полицейские, прибывшие на место первых «прилетов».

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

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