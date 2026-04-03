Удар по Коростеню: РФ уничтожила почти целую улицу, есть погибшая, ранены дети (видео)

Удар по Коростень 3 апреля

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Коростеню в Житомирской области была разрушена почти целая улица.

Последствия атаки публикуют в Сети.

Дата публикации 14:03, 03.04.26 Удар по Коростеню на Житомирщине: россияне уничтожили почти целую улицу

По информации Житомирской ОВА, было разрушено 18 зданий, среди которых 9 жилых домов. Повреждения получили более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных помещений и 2 магазина.

В Коростене погибла женщина

Медицинский директор областного Центра экстренной медицинской помощи Виктор Гринев сообщил «Суспильному», что на местах обстрела работали четыре бригады экстренной медицинской помощи.

Во время первой волны атаки погибших не было, только один раненый. Во время второй волны прилет находился в частном жилом секторе. Там погиб один человек.

В ОВА уточнили, что погибшая — семидесятилетняя женщина.

Что известно о раненых

В результате вражеской воздушной атаки 3 апреля на север Житомирской области в больницу попали семь человек, среди них три ребенка.

Об этом в комментарии «Житомир.info» рассказал генеральный директор Коростенской центральной городской больницы Сергей Ковердун.

По словам главного врача Коростеня, состояние пострадавших разное: тяжелое, среднее. В настоящее время госпитализировали 7 человек. Это трое детей и четверо взрослых.

«Еще там разбирают завалы. Весь коллектив больницы оказывал необходимую помощь: кому нужно накладывать швы на раны и всех направить на компьютерную томографию, рентген, потому что степень тяжести визуально нельзя определить. На территории больницы подняли все шлагбаумы, доступ открыли не только для скорой, но люди самостоятельно подвозят пострадавших. Ситуация сложная, но контролируемая, есть все необходимое и оказываем помощь», — сообщил он.

Атака РФ на Украину 3 апреля: последние новости

Напомним, что 3 апреля Украина пережила очередную массированную атаку РФ.

В Обухове Киевской области во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание в жилой многоэтажный дом.

Также попадания были в Вишневом и Крюковщине под Киевом.

В частности, в Вишневом погиб охранник на строительстве.