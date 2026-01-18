- Дата публикации
Удар по критическому объекту: часть Черниговщины осталась без света
В Корюковском районе Черниговской области из-за российских обстрелов поврежден важный энергообъект. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения
В Корюковском районе Черниговской области в результате российских обстрелов поврежден важный энергообъект.
Об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
Из-за атаки обесточен ряд населенных пунктов. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и ожидают улучшения ситуации безопасности.
В энергокомпании отметили, что аварийно-восстановительные работы начнут сразу, как только это позволит условия безопасности. Жители региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Напомним, ночью южные районы Одесской области снова подверглись удару вражеских беспилотников. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.
Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Дениса Шмыгаля, из-за ударов российских БПЛА и ракет в Украине не осталось никакой не поврежденной электростанции. Из-за последнего массированного обстрела самая критическая ситуация с энергообеспечением сложилась в Киеве и на Киевщине, в Одесской области и прифронтовых общинах.