Удар по критическому объекту: часть Черниговщины осталась без света

Энергетика Украины / © Associated Press

В Корюковском районе Черниговской области в результате российских обстрелов поврежден важный энергообъект.

Об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Из-за атаки обесточен ряд населенных пунктов. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и ожидают улучшения ситуации безопасности.

В энергокомпании отметили, что аварийно-восстановительные работы начнут сразу, как только это позволит условия безопасности. Жители региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Напомним, ночью южные районы Одесской области снова подверглись удару вражеских беспилотников. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Дениса Шмыгаля, из-за ударов российских БПЛА и ракет в Украине не осталось никакой не поврежденной электростанции. Из-за последнего массированного обстрела самая критическая ситуация с энергообеспечением сложилась в Киеве и на Киевщине, в Одесской области и прифронтовых общинах.