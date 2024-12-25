Удар по критической инфраструктуре Украины: какие последствия в Кировоградской области

Тяжелые ночь и утро для Украины.

Ночью и утром 25 декабря под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура, в частности, в Кировоградской области. В отдельных общинах есть последствия.

Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Так, произошел пожар газовой трубы возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах.

"Обошлось без погибших и травмированных", — подчеркнул он.

Все службы работают. Остальная информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что 25 декабря кафиры массированно атаковали Украину на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. К сожалению, есть погибшие и разрушения.

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