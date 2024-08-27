Удар по Кривому Рогу и массированный ракетный обстрел: главные новости ночи 27 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россия ночью атаковала Украину ракетами "Кинжал" Читать дальше –>
- "Классическая схема Путина": в Белом доме прокомментировали массированный обстрел Украины Читать далее –>
- Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины: куда целился враг Читать далее –>
- В Киеве ночью раздались взрывы: сработало ПВО Читать далее –>
- Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до двух человек (видео) Читать далее –>
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