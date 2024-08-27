Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар по Кривому Рогу и массированный ракетный обстрел: главные новости ночи 27 августа 2024 года

Удар по Кривому Рогу и массированный ракетный обстрел: главные новости ночи 27 августа 2024 года

Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия ночью атаковала Украину ракетами "Кинжал" Читать дальше –>
  • "Классическая схема Путина": в Белом доме прокомментировали массированный обстрел Украины Читать далее –>
  • Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины: куда целился враг Читать далее –>
  • В Киеве ночью раздались взрывы: сработало ПВО Читать далее –>
  • Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до двух человек (видео) Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация