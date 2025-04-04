- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Кривому Рогу: количество погибших увеличилось до 16, среди них — 6 детей
Среди тех, кто получил ранения при атаке на Кривой Рог, есть дети. Наименьшему – 3 месяца.
Число погибших в результате ракетного удара в Кривом Роге возросло до 16, среди них шестеро детей
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, по состоянию на данный момент в Кривом Роге более 40 пострадавших от вражеского удара.
«Среди тех, кто получил ранения, — дети. Наименьшему — 3 месяца. У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома», — отметил Лысак.
Также в результате удара в городе повреждено более двух десятков многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебных заведений и общественного питания.
Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно растет.
Омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.