Удар по Кривому Рогу: количество погибших увеличилось до 16, среди них — 6 детей

Удар по Кривому Рогу / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Число погибших в результате ракетного удара в Кривом Роге возросло до 16, среди них шестеро детей

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, по состоянию на данный момент в Кривом Роге более 40 пострадавших от вражеского удара.

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«Среди тех, кто получил ранения, — дети. Наименьшему — 3 месяца. У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома», — отметил Лысак.

Также в результате удара в городе повреждено более двух десятков многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебных заведений и общественного питания.

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно растет.

Омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.