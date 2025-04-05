Удар по Кривому Рогу: среди погибших есть трехлетний мальчик — соцсети (фото)

Место ракетного удара в Кривом Роге / © ТСН

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Маленький мальчик из Кривого Рога, видео с реанимацией которого после ракетного удара РФ ранее появилось в Сети, к сожалению, умер.

Об этом сообщает местное издание «Свои. Кривой Рог».

«Тимофейка. За жизнь этого мальчика молился весь Кривой Рог. Видео с реанимацией 3-летнего малыша видел свет. Тимофея не выжил. Об этом рассказала его мама Валерия», — отметили в паблике.

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© Свои

Мальчик гулял по детской площадке во дворе своего дома, когда прилетела российская ракета. В момент взрыва они с бабушкой возвращались домой с площадки, но, к сожалению, не успели.

«Тимофейко был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков», — рассказала его мама Валерия.

Малышу навсегда осталось 3,9 лет.

© Свои

© Свои

© Свои

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак РФ.

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них - 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НАЖИВО ИЗ КРИВОГО РОГА после трагедии! Там 19 погибших и более 60 раненых