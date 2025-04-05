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Удар по Кривому Рогу: среди погибших есть трехлетний мальчик — соцсети (фото)
В соцсетях появилась информация, что в результате атаки погиб 3-летний мальчик Тимофейко.
Маленький мальчик из Кривого Рога, видео с реанимацией которого после ракетного удара РФ ранее появилось в Сети, к сожалению, умер.
Об этом сообщает местное издание «Свои. Кривой Рог».
«Тимофейка. За жизнь этого мальчика молился весь Кривой Рог. Видео с реанимацией 3-летнего малыша видел свет. Тимофея не выжил. Об этом рассказала его мама Валерия», — отметили в паблике.
Мальчик гулял по детской площадке во дворе своего дома, когда прилетела российская ракета. В момент взрыва они с бабушкой возвращались домой с площадки, но, к сожалению, не успели.
«Тимофейко был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков», — рассказала его мама Валерия.
Малышу навсегда осталось 3,9 лет.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак РФ.
Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них - 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.
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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
НАЖИВО ИЗ КРИВОГО РОГА после трагедии! Там 19 погибших и более 60 раненых