Удар по Кривому Рогу: в каком состоянии четверо тяжело раненых детей (фото)

Место трагедии в Кривом Роге / © ТСН

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Четверых раненых детей после кровавой ракетной атаки по Кривому Рогу лечат в Днепре.

Об их состоянии рассказали медики изданию«Свои. Кривой Рог».

Семилетняя Софийка имеет положительную динамику, ее состояние стабилизировалось. Угрозы жизни нет, однако ожидает длительная реабилитация.

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Четырехлетний Ярчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. У него повреждены внутренние органы. Была реконструкционная операция. Состояние нестабильное.

© Свои

У 3-летней Афины — проникающая рана брюшной полости. Также мама девочки рассказала, что есть мигрирующий кусок, который будут удалять. Девочка стабильна, даже смогла поесть.

По информации издания, у 8-летнего Матвея поражение костей руки ситуация критическая. Сегодня прощались с его мамой Викторией, в момент удара она закрыла ребенка собой. Муж не смог быть на похоронах жены, ведь срочно уехал с раненым сыном в Днепр.

© Свои

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

В Украине объявили День траура по погибшим в Кривом Роге.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.

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