Удар по Кривому Рогу: Зеленский сообщил о 14 погибших, среди которых 6 детей (фото)

Удар по Кривому Рогу 4 апреля

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал кровавый ракетный удар по Кривому Рогу, который сегодня ввечером нанесла Россия.

Об этом он написал в соцсетях.

«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики», — сообщил глава государства.

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© Владимир Зеленский

По его словам, по состоянию на данный момент известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Спасательная операция продолжается. В результате удары в городе повреждены не менее 5 домов.

© Владимир Зеленский

«Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда закончится война», — подчеркнул президент.

© Владимир Зеленский

Зеленский призвал Соединенные Штаты, страны Европы и остальной мир заставить Россию отказаться от террора и войны.

«И это нужно обеспечить: мир нужен», — подытожил он.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно увеличивается.

Угроза от баллистики также была объявлена в большинстве областей.