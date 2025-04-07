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Удар по Кривому Рогу: женщина погибла, прикрыв собой 8-летнего сына
Ее восьмилетний сын Матвей находится в реанимации.
В результате кровавого ракетного удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля погибла 50-летняя Вита Головко. Женщина прикрыла собой 8-летнего сына, который находится в больнице.
Об этом пишет местное издание «Рудана».
«Защищала сына до последнего. Женщина погибла, прикрывая дороже всего — сыночка», — отмечают в издании.
Ее восьмилетний сын Матвей находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь и оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Известно, что у мальчика осталась сестра Анастасия.
Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.
6 апреля в Украине объявили День траура по погибшим в Кривом Роге.
Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.
ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.
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