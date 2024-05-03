Удар по Крымскому мосту: майор запаса НГУ предположил, когда атака дала бы серьезный эффект

Инаугурация не совсем легитимного президента РФ Владимира Путина запланирована на 7 мая. В этот день было бы очень хорошо ударить по Крымскому мосту.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

Мы знаем, как сильно россияне любят какие-то действия подстраивать под определенные даты, им присущ такой подход. По словам ветерана, это не совсем правильно с военной точки зрения, но иногда война – это продолжение политики другими средствами и она, в том числе, обязательно и политическая составляющая.

"Если 7 мая, как раз на инаугурацию, ударить по Керченскому мосту, я думаю, что эффект будет очень-очень серьезный. Вы можете себе представить, это праздник для нас, когда в день инаугурации придет сообщение по всем российским пабликам, что Керченский мост уже уничтожено", — подчеркнул Гетман.

Впрочем, пропаганда РФ, уверяет он, может обнародовать информацию об уничтожении Крымского моста только после 10-11 мая. Россияне совсем не захотят портить "празднование сакральной даты 9 мая".

Как и чем можно уничтожить Крымский мост

Майор запаса НГУ отметил, что для уничтожения Крымского моста есть исключительно три варианта атаки:

воздушная,

морская

диверсионная.

"Если сказать, что будет одна из этих трех, то мы угадаем на 100%, потому что других быть не может. Скорее всего будет использована комбинированная атака, потому что ей будет труднее всего россиян предотвратить. Уверен, что это будут какие-то диверсионные действия, конечно ракеты", которые у нас есть, разрушить полотно на мосту можно ракетами, а сопротивление нужно все же разрушать взрывчаткой из воды", – подытожил он.

Ранее СМИ раскрыли детали атаки на Крымский мост в 2022 году.

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