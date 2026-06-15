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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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554
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Удар по Лавре: историк объяснил, почему РФ атаковала святыню

Кипиани отметил, что несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинули один из комплексов монастыря — Дальнее пещеры.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар РФ по Лавре 15 июня

Удар РФ по 15 июня Лавре / © Associated Press

Украинский журналист, историк Вахтанг Кипиани считает, что удар России по Киево-Печерской лавре был умышленным — «местью за желание» не быть россиянином.

Такое мнение историк высказал на своей странице Facebook.

Он отметил, что несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинули один из комплексов монастыря — Дальные пещеры.

«Удар по Лавре не просто так, думаю. Несколько дней назад РПЦ наконец-то заставили покинуть Дальнее пещеры. Ну и возле Успенского собора должны были в ближайшее время установить памятник гетману Мазепе. Это месть за наше желание не быть россиянами», — написал он.

Удар России по Лавре — последние новости

В ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по Украине. Самая массовая атака пришлась на Киев. Среди целей страны-агрессора — Киево-Печерская лавра. После атаки горела крыша. В результате удара повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на удар россиян по Лавре. Глава ведомства Андрей Сибиг сообщил, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
554
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