Путин ударил по Лавре не просто так: эксперт указала на ключевую деталь

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Систематические атаки России на объекты украинского культурного наследия свидетельствуют о ее несостоятельности достичь значительных результатов на фронте. Удары по религиозным и культурным объектам, таким как Киево-Печерская лавра, все больше указывают на попытки давления на гражданское население и стремление подорвать моральный дух украинцев и верующих.

Об этом пишет The Conversation.

Символический удар

Во время массированной атаки на Киев российский беспилотник попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры, вызвав пожар. Спасатели вместе с духовенством оперативно тушили огонь и выносили из храма древние святыни и церковные реликвии.

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Эксперты считают, что этот удар не только военный, но и символический — он направлен против украинского культурного и духовного наследия. Успенский собор веками был важным центром украинской идентичности, а сама лавра — одной из ключевых святынь православного мира.

Киево-Печерская лавра основана еще в 1051 году и является древнейшим монастырским комплексом времен Киевской Руси. Она играла немаловажную роль в распространении православия, сохранении религиозных текстов и формировании духовной жизни региона. Исторически лавра неоднократно подвергалась разрушениям — в частности во время монгольского нашествия и в годы Второй мировой войны. В то же время, она каждый раз восстанавливалась и оставалась символом устойчивости украинского народа.

«Мой опыт и экспертиза состоят в исследовании истории украинской религии. Для меня сохранение и существование комплекса следует понимать как символ украинского исторического и современного сопротивления российскому угнетению», — пишет автор статьи, редактор политических вопросов Лаура Худ.

Усиление влияния русской православной церкви, политика имперского расширения России и системная русификация на протяжении веков способствовали угнетению Украины.

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В 1686 году Константинополь как центр православного мира официально передал контроль над украинской церковью Москве. Только в 2019 году это решение было отменено, после чего православная церковь Украины получила независимость от России.

«Русский контроль над украинской религиозной идентичностью продолжался более трех веков. Неудивительно, что Россия сейчас нацелилась на такие места, как этот собор. Это часть давних усилий России по искоренению украинской религиозной идентичности», — пишет эксперт.

Она добавляет, что обстрелы Киево-Печерской лавры на этой неделе не были случайностью.

«Бомбардировка этого священного места демонстрирует неустанное стремление России стереть украинскую историю и идентичность», — подчеркнула Лаура Худ.

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Сегодня, несмотря на очередную атаку, святыня продолжает выполнять свою духовную функцию и остается важным доказательством исторической тяготности Украины, отдельной от российского нарратива.

Удар по Киево-Печерской Лавре — последние новости

В Кремле отреагировали на удар по Киево-Печерской лавре, заявив, что российская армия якобы не атакует религиозные объекты. В то же время, в РФ традиционно перевели ответственность на Украину, назвав инцидент «провокацией». Украинская сторона отмечает, что именно российская атака повлекла за собой повреждение святыни.

«Русские удары дронами по Киево-Печерской лавре — святыне не только Украины, но и православие в целом — это варварство, которому нет оправдания», — подчеркнул Зеленский.

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