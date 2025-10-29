ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Удар по медучреждению Херсонщины: среди пострадавших - ребенок

В момент атаки в медучреждении находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия обстрела Херсона 29 октября

© скриншот с видео

В Херсоне российские оккупанты снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попало одно из медицинских учреждений в Днепровском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА в Telegram.

По сообщению местных властей, здание больницы получило значительные повреждения. Взрывная волна и обломки повредили окна, фасад и внутренние помещения.

Среди пострадавших — трое работников заведения и 9-летняя девочка. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. Медики получили ранения различной степени тяжести.

На месте работают спасатели, полиция и медики скорой помощи. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Власти призывают жителей Херсона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября россияне атаковали Херсон дронами и «Градами». Из-за массированной атаки погибло два человека, 28 человек получили травмы, среди них 3 детей.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie