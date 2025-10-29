Удар по медучреждению Херсонщины: среди пострадавших - ребенок

© скриншот с видео

В Херсоне российские оккупанты снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попало одно из медицинских учреждений в Днепровском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА в Telegram.

По сообщению местных властей, здание больницы получило значительные повреждения. Взрывная волна и обломки повредили окна, фасад и внутренние помещения.

Среди пострадавших — трое работников заведения и 9-летняя девочка. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. Медики получили ранения различной степени тяжести.

На месте работают спасатели, полиция и медики скорой помощи. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Власти призывают жителей Херсона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября россияне атаковали Херсон дронами и «Градами». Из-за массированной атаки погибло два человека, 28 человек получили травмы, среди них 3 детей.