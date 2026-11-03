Удар по медучреждению в Харькове: уже 25 пострадавших, готовят эвакуацию 200 пациентов

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому заведению возросло до 25, а около 200 пациентов планируют эвакуировать в другие больницы.

Об уточненных последствиях атаки сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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По его словам, попадание зафиксировали в переходе между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждены здания одного из медицинских отделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов и 10 легковых автомобилей.

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Предварительно, в другие медицинские учреждения планируют эвакуировать 200 пациентов.

«На данный момент количество пострадавших достигло 25», — сообщил Синегубов.

Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщал о четырех пострадавших в результате удара по медучреждению.

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Напомним, что ранее Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке в Харьковской области.

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