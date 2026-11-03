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Удар по медучреждению в Харькове: уже 25 пострадавших, готовят эвакуацию 200 пациентов
В Немышлянском районе Харькова российский удар пришелся на переход между корпусами медучреждения, количество пострадавших выросло до 25.
В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому заведению возросло до 25, а около 200 пациентов планируют эвакуировать в другие больницы.
Об уточненных последствиях атаки сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов .
По его словам, попадание зафиксировали в переходе между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждены здания одного из медицинских отделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов и 10 легковых автомобилей.
Предварительно, в другие медицинские учреждения планируют эвакуировать 200 пациентов.
«На данный момент количество пострадавших достигло 25», — сообщил Синегубов.
Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.
Ранее городской голова Игорь Терехов сообщал о четырех пострадавших в результате удара по медучреждению.
Напомним, что ранее Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке в Харьковской области.