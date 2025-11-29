Удар по Межевскому лицею №1 на Днепропетровщине: российская армия разрушила крупнейшую школу громады (фото)

Межевская средняя школа №1 после обстрела / © Департамент гуманитарной политики горсовета Днепра

В ночь на 29 ноября армия РФ нанесла удар КАБом по крупнейшему образовательному учреждению Межевской громады в Синельниковском районе Днепропетровской области — Межевскому лицею №1.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики горсовета Днепра в Telegram.

«Место, где около 450 детей ежедневно учились, открывали для себя мир, знакомились с друзьями, мечтали и получали знания… теперь разрушено до основания», — говорится в сообщении.

В Департаменте гумполитики отметили, что это не просто здание. Это разрушение будущего, всех детских мечтаний и надежд.

«Страна-агрессор разрушает не только стены, но и те миры, где растет наше будущее», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия приступила к серийному производству новых авиационных бомб с модулями УМПК, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, эти боеприпасы (известные как «Гром-1» или «Гром-2») обладают повышенной помехоустойчивостью. Это позволяет российским самолетам наносить удары по крупным городам Украины, например Днепр, не заходя в зону действия украинского ПВО.