Удар по многоэтажке в Харькове: количество жертв возросло (фото)

Под завалами жилого дома, вероятно, находятся еще 4 человека.

Под завалами частично разрушенного пятиэтажного дома в Новобаварском районе Харькова, в который попала российская ракета, обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщил глава города Харькова Игорь Терехов.

"Всего тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью, — пятеро", — написал он.

Эту информацию подтвердили также в ГСЧС, опубликовав фото с места трагедии.

Под завалами многоэтажки в Харькове нашли тело еще одного погибшего / Фото: ГСЧС

“По уточненным данным в жилом доме погибли 5 человек, 24 пострадали. Под завалами, вероятно, находятся 4 человека”, — сообщили спасатели.

Поисково-спасательная операция на месте военного преступления русской армии все еще продолжается.

Спасательные работы на месте ракетного удара по Харькову 31 мая / Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 31 мая россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова , в результате чего была повреждена пятиэтажка.

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