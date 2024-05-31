Удар по многоэтажке в Харькове: количество жертв возросло (фото)

Под завалами жилого дома, вероятно, находятся еще 4 человека.
Под завалами частично разрушенного пятиэтажного дома в Новобаварском районе Харькова, в который попала российская ракета, обнаружили тело еще одного погибшего.
Об этом сообщил глава города Харькова Игорь Терехов.
"Всего тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью, — пятеро", — написал он.
Эту информацию подтвердили также в ГСЧС, опубликовав фото с места трагедии.
“По уточненным данным в жилом доме погибли 5 человек, 24 пострадали. Под завалами, вероятно, находятся 4 человека”, — сообщили спасатели.
Поисково-спасательная операция на месте военного преступления русской армии все еще продолжается.
Напомним, в ночь на 31 мая россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова , в результате чего была повреждена пятиэтажка.
Читайте также: