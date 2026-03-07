- Дата публикации
Удар по многоэтажке в Харькове: под завалами могут быть по меньшей мере пять человек
После вражеского удара по жилому дому в Харькове под завалами могут находиться не менее пяти человек. Число пострадавших уже возросло до десяти.
В Харькове идет поисково-спасательная операция после вражеского удара по жилому дому . По предварительной информации, под завалами могут находиться не менее пяти человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .
На месте работают все экстренные службы. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками здания.
Известно, что три человека госпитализированы с травмами, среди них — 11-летний мальчик.
Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, в том числе 17-летняя девушка, испытавшая острую реакцию на стресс.
В общей сложности количество пострадавших в результате удара по многоэтажке возросло до 10 человек.
Спасательная операция продолжается, информация о людях под завалами уточняется.
