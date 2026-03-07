ТСН в социальных сетях

Удар по многоэтажке в Харькове: россияне убили ракетами двоих детей

По предварительным данным, в Харькове погибли по меньшей мере семь человек.

Атака РФ на Харьков.

Атака РФ на Харьков. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Дополнено новыми материалами

Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сначала чиновник сообщил, что в результате вражеского удара погиб один ребенок.

«На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки», — говорится в его сообщении.

Впоследствии руководитель ОВА добавил, что появилась информация о еще одном погибшем ребенке: «Из-под завалов деблокировано тело мальчика».

Отметим, что российская баллистическая ракета ударила по жилому дому в Киевском районе города. Спасательные работы на месте прилета продолжаются. Уже известно о семи жертвах атаки.

Напомним, ночью российская армия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков. В Киевском районе баллистическая ракета попала прямо в многоэтажку. Из-за «прилета» был разрушен ее подъезд — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

По данным властей, известно о по меньшей мере семи погибших. В частности, ночью с погибшей учительница, ее маленький сын. Кроме того, известно, что жертвой стали восьмиклассница и ее мама. С ночи продолжаются спасательные работы, потому что под завалами могли находиться 14 человек.

