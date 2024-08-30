Удар по многоэтажке в Харькове: увеличилось количество погибших

Поздно вечером в пятницу, 30 августа, стало известно, что в результате вражеского удара по городу Харькову число погибших возросло до 7 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как ранее сообщалось, среди погибших – 14-летний ребенок.

Кроме того, жертвами российского террористического обстрела стали 77 человек, получивших ранения. Среди них 18 детей.

На месте попадания вражеской авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС.

Спасатели продолжают разбирать многоэтажные завалы в Харькове / Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы. Организовано освещение места происшествия.

Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. Сначала сообщалось только о двух погибших и пятерых раненых.

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