Удар по многоэтажке в Харькове: Зеленский сделал заявление и опубликовал видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову, где управляемая авиабомба попала в многоэтажку.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео с места удара, снятое из соседнего дома.

На опубликованных кадрах видно пламя в квартирах, дым над зданием и горящие автомобили во дворе.

Зеленский опубликовал видео с места удара по многоэтажке в Харькове

Президент Украины сообщил, что все необходимые службы задействованы в спасательной операции и поблагодарил тех, кто помогает спасению жизней.

Зеленский также призвал партнеров разрешить удары по российским аэродромам и усилить украинскую ПВО.

По его словам, этого удара по Харькову сегодня не было бы, если бы у Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.

“Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ущемлять Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней”, — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 30 августа, враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. В результате российской атаки количество раненых возросло до 28. Сейчас известно о четырех погибших.

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