Атака на Прилуки.

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В Прилуках на Черниговщине уже более суток продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому. По состоянию на утро 8 октября известно о 22 жертвах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«По состоянию на утро известно о 22 погибших, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения, в том числе семеро детей», — говорится в сообщении.

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Во время поисково-спасательной операции были спасены 14 взрослых и один ребенок.

В настоящее время работы на месте трагедии продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

Атака на Прилуки.

В Прилуках всю ночь искали людей под завалами. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на дом в Прилуках. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на дом в Прилуках. / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Прилуках всю ночь искали людей под завалами. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на дом в Прилуках. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Удар по Прилукам — что известно

Минувшей ночью Прилуки оказались под массированной атакой российских ракет. В частности, произошло попадание Х-101 в многоэтажку в одном из районов города. Ракета полностью уничтожила здание. В Прилуках объявили Дни траура по погибшим в результате ракетного удара по многоэтажке.

Со вчерашнего утра на месте «прилета» ищут людей. В частности, из-под завалов спасли 5-летнюю девочку. Ее обнаружили через несколько часов после атаки.

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В то же время, количество жертв растет. На месте происшествия работают все оперативные службы. В частности, погиб эксвоенный Олег Малыш, служивший в стрелковом батальоне полиции Черниговщины, а недавно уволился со службы по состоянию здоровья. Его жена-полицейская находится в больнице в тяжелом состоянии.

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