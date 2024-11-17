Удар по многоэтажке в Сумах: 8 погибших, среди которых 1 ребенок

По информации прокуратуры, известно о 8 погибших, среди которых 1 ребенок.

В Сумах в результате ракетного удара по дому есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. На данный момент известно о погибших и раненых, среди которых есть дети", – сказал глава государства.

По информации областной прокуратуры, известно о 8 погибших, среди которых 1 ребенок, и 10 раненых в результате ракетного удара

Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых уточняется.

Удар по Сумам 17 ноября / Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские оккупанты попали в многоэтажку в городе Сумы.

РФ нанесла удар по многоэтажке в Сумах – есть погибшие и раненые

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