Удар по многоэтажке в Сумах, авиакатастрофа в США: главные новости ночи 30 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 30 января 2025 года:
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- В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Читать далее –>
- В Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>
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