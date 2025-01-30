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Удар по многоэтажке в Сумах, авиакатастрофа в США: главные новости ночи 30 января 2025 года

Удар по многоэтажке в Сумах, авиакатастрофа в США: главные новости ночи 30 января 2025 года

Удар. дроном по многоэтажке в Сумах/Фото: Нацполиция

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 30 января 2025 года:

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