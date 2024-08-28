Удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ: в Сети появились спутниковые снимки пожара

Россиянам снова было "горячо".

Накануне была атакована нефтебаза "Атлас" в Ростовской области РФ. В Сети показали спутниковые фото, на которых видно, что горят два резервуара с горючим, еще несколько имеют следы повреждений.

Фотографии обнародовало "Радио Свобода".

В Сети появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ

В СМИ пишут, что ГУР и ССО поразили нефтебазу БпЛА украинского производства, впрочем, информация нуждается в подтверждении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области России горит нефтебаза "Атлас". Она ппоставляла горючее российской армии.

Читайте также: