Удар по нефтебазе РФ в Луганске: показали спутниковые снимки и последствия атаки

Оккупантам, очевидно, было очень "горячо".
Появились кадры, свидетельствующие о последствиях атаки по нефтебазе РФ в Луганске. Здание, куда попали ракеты, подверглось серьезным разрушениям.
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
В частности, спутниковые снимки позволяют оценить масштаб атаки.
"На них видна российская военная техника. Внутри было много личного состава", – отметил журналист.
Также Казанский обнародовал фото "до" и "после". На первом можно увидеть еще невредимую нефтебазу. Символично, что в кадре – российский военный стоит на ее фоне.
Но еще более красноречива вторая фотография. Она просто не может не радовать!
Напомним, во временно оккупированном Луганске 7 июня россиян взбодрил очередная "бавовна". Предварительно атакована нефтебаза оккупантов.
Читайте также: