Удар по нефтебазе РФ в Луганске: показали спутниковые снимки и последствия атаки

Появились кадры, свидетельствующие о последствиях атаки по нефтебазе РФ в Луганске. Здание, куда попали ракеты, подверглось серьезным разрушениям.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Удар по нефтебазе РФ в Луганске

В частности, спутниковые снимки позволяют оценить масштаб атаки.

"На них видна российская военная техника. Внутри было много личного состава", – отметил журналист.

Последствия удара по нефтебазе РФ в Луганске

Последствия удара по нефтебазе РФ в Луганске

Последствия удара по нефтебазе РФ в Луганске

Также Казанский обнародовал фото "до" и "после". На первом можно увидеть еще невредимую нефтебазу. Символично, что в кадре – российский военный стоит на ее фоне.

Последствия удара по нефтебазе РФ в Луганске

Но еще более красноречива вторая фотография. Она просто не может не радовать!

Последствия удара по нефтебазе РФ в Луганске

Напомним, во временно оккупированном Луганске 7 июня россиян взбодрил очередная "бавовна". Предварительно атакована нефтебаза оккупантов.

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