Удар по "незаметному" полигону: военный "Флэш" назвал причину

Удар по полигону в Кировоградской области

Реклама

Российские войска нанесли ракетный удар по одной из незаметных частей — рассредоточенному полигону в Кировоградской области.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

По его словам, в этот раз даже не было никаких российских разведчиков БПЛА.

Реклама

«Найти место врагу было сложно, поэтому, очевидно, произошла утечка информации. Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это», — предположил эксперт.

«Флэш» отмечает, что ракета летит 5 мин., так что военные имели время спуститься в укрытие.

«Это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне. Залог вашей жизни и здоровья — это перемещение в укрытие по сигналу тревоги. Как бы Вы далеко не находились в глубине Украины и как бы Вам ни хотелось спать в 6 утра», — подчеркнул он.

Также эксперт призвал военных не выкладывать фото в соцсети и не говорить по телефону место, где вы проходите службу.

Реклама

Напомним, что сегодня, 16 октября, российские войска нанесли удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В ОК «Юг» сказали, что речь идет о тыловой области, но какой именно — не уточнили. Также отмечалось, что в результате удара есть погибшие.

Военный-блогер Станислав Бунятов с позывным «Осман» уточнил, что удар произошел на Кировоградщине.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин позже рассказал детали удара.