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Удар по Николаеву: один человек погиб, среди пострадавших — подросток (фото)
ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте попадания в многоэтажку в Николаеве.
В результате массированной атаки врага на Николаев погиб 77-летний мужчина. Еще пять человек пострадали, среди которых 17-летний парень.
Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Николаевская областная прокуратура.
Отмечается враг совершил массированную атаку БпЛА типа «Шахед» на Николаев сегодня ночью, в период с 00.44 до 01.45.
В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили горожан, офисные помещения, объект критической инфраструктуры. Разрушены два этажа многоквартирного жилого дома. Пока известно об одном погибшем — 77-летнем мужчине. Ранены пять горожан, среди которых 17-летний парень.
По словам главы ОВА, ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте попадания в многоэтажку. Вероятно, под завалами еще есть один человек.
Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.