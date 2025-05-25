Удар по Николаеву: один человек погиб, среди пострадавших — подросток (фото)

Удар по Николаеву 25 мая / © Виталий Ким

Реклама

В результате массированной атаки врага на Николаев погиб 77-летний мужчина. Еще пять человек пострадали, среди которых 17-летний парень.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Николаевская областная прокуратура.

Отмечается враг совершил массированную атаку БпЛА типа «Шахед» на Николаев сегодня ночью, в период с 00.44 до 01.45.

Реклама

В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили горожан, офисные помещения, объект критической инфраструктуры. Разрушены два этажа многоквартирного жилого дома. Пока известно об одном погибшем — 77-летнем мужчине. Ранены пять горожан, среди которых 17-летний парень.

По словам главы ОВА, ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте попадания в многоэтажку. Вероятно, под завалами еще есть один человек.

© Виталий Ким

© Виталий Ким

© Виталий Ким

Удар по Николаеву 25 мая / © Виталий Ким

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.

Реклама