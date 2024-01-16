Удар по Нью-Йорку: под завалами могут оставаться 5 человек, но спасательные работы прекратили – причина и фото

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены из-за ситуации по безопасности.
В Нью-Йорке Донецкой области из-за авиаудара РФ по жилому сектору под завалами могут находиться 5 человек, но поисковые работы приостановлены.
Об этом передает ГСЧС.
В результате российского удара по Нью-Йорку Бахмутского района получили повреждения 5 частных жилых и 6 многоквартирных дома, в одном из которых произошло разрушение подъезда. По предварительной информации, под завалами возможно нахождение 5 человек.
На месте происшествия спасатели оказали первую медицинскую помощь 2 раненым и транспортировали их в больницу. Ликвидирован пожар в одном из домов. Спасатели разобрали 70 тонн строительных конструкций.
В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены из-за составляющей безопасности. Работы обещают возобновить после стабилизации ситуации.
Напомним, что вечером 15 января россияне ударили авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку Донецкой области.
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