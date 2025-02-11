Удар по объектам энергетики: где применены экстренные отключения

Российская оккупационная армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры.

На Днепропетровщине и Донетчине применены экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 февраля, российская оккупационная армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры.

В Украине применены аварийные отключения.

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