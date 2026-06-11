Удар по объектам "Роснефти": остановился еще один крупный НПЗ

В России остановился Куйбышевский НПЗ / © ТСН

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В среду, 10 июня, мощные взрывы и последующий масштабный пожар привели к полной остановке нефтепереработки на Куйбышевском заводе в Самарской области РФ. Российский стратегический объект получил серьезные повреждения в результате точного удара неизвестных беспилотников.

Об очередных успешных атаках на энергетическую инфраструктуру государства-агрессорки сообщает международное агентство Reuters.

Последствия атаки и упущенные мощности

Из-за нанесенных ударов на российском предприятии остановились сразу две установки первичной переработки нефти. Речь идет о критически важных для функционирования завода объектах CDU-4 и CDU-5.

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По данным отраслевых источников мощность каждой из этих установок составляет около 10 000 метрических тонн в сутки. В баррелях эта цифра составляет 73 000 баррелей ежедневной переработки.

Куйбышевский завод является ключевой частью Самарского нефтеперерабатывающего узла компании "Роснефть". Только в 2024 году предприятие переработало 4,7 миллиона тонн сырой нефти. Из этого сырья россияне изготовили 1,4 миллиона тонн дизеля, 1,3 миллиона тонн мазута и 0,8 миллиона тонн бензина.

Системные удары по заводам «Роснефти»

Ситуация для российской энергетической отрасли в Самарской области продолжает стремительно ухудшаться. Губернатор региона официально подтвердил, что объекты находились под массированной атакой дронов с самого утра среды.

Другие заводы этого узла также потерпели сокрушительные удары в течение последних месяцев. В частности, Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился еще 21 мая из-за повреждения оборудования и до сих пор не возобновил свою работу.

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В то же время, Новокуйбышевский завод был вынужден остановить основные операции 18 апреля после аналогичного налета беспилотников. В настоящее время предприятие работает с существенно сниженной пропускной способностью. Украинская сторона целенаправленно усугубляет атаки на нефтегазовые объекты РФ для ослабления военной машины врага.

Напомним, на прошлой неделе украинские дальнобойные беспилотники атаковали порт Кронштадт и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге . В результате точечных ударов вспыхнули масштабные пожары. Атака дронов внезапно разрушила иллюзию стабильности РФ, показала полную беспомощность ПВО и повлекла за собой истерику в Санкт-Петербурге.

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