Удар по Охматдету в Киеве: прошел год от трагедии — как работает самая большая детская больница Украины

Охматдет / © ТСН

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Национальная детская специализированная больница «Охматдет» — самая большая детская больница в Украине. Здесь лечатся дети от первых дней жизни вплоть до совершеннолетия, они со всех уголков страны, пациенты с самыми сложными и редкими диагнозами.

8 июля 2024 года медицинское учреждение стало одной из целей армии РФ. В тот день на Киев было выпущено более 40 ракет разных типов. Одна из них — крылатая ракета Х-101 — попала в токсикологический корпус «Охматдета», повредила еще четыре здания медицинского учреждения и унесла жизни двух человек. 32 человека получили ранения, а более полутысячи детей были эвакуированы.

Несмотря на масштабные разрушения, уже в первые недели после удара в больнице продолжили спасать детские жизни. Большинство отделений из поврежденных корпусов почти сразу перевели в современный корпус медучреждения, который хоть и получил значительные повреждения, но ни на мгновение не прекращал работу.

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Прошел год с момента трагедии: как работает больница

За год с момента обстрела в «Охматдете» уже оказали помощь амбулаторно и станционно почти 200 тысяч пациентов, выполнили более 10 тысяч оперативных вмешательств, треть из которых сверхсложные, редкие и уникальные операции. За это время в медучреждении даже успели открыть новые направления и отделения.

Ракетный удар по Охматдету / © Associated Press

И несмотря на то, что сам «Охматдет» вот уже год назад ранен войной, медицинское учреждение продолжает принимать и тех пациентов, которые в разных уголках страны пострадали в результате враждебных действий армии РФ. Всего за время войны здесь оказали помощь 145 раненым, из них — 75 детей и 70 взрослых. Самому маленькому пациенту с ранениями был один месяц, самому старшему — 83 года.

Медсестра спасала детей, но сама пострадала

Виктория Дедовец — медицинская сестра отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций со стационаром дневного пребывания. Женщина работает в «Охматдете» уже более 10 лет. Она пыталась уберечь детей, но сама пострадала в результате ракетного удара.

После объявления воздушной тревоги 8 июля 2024 года вместе с коллегами и пациентами она спустилась в укрытие. Чтобы убедиться, что все точно вышли из корпуса, медсестра вышла из хранилища и направилась в отделение. На пути ее застал взрыв — самая большая детская больница страны стала мишенью российской армии.

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В себя женщина пришла уже в реанимации — подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, с множественными травмами и повреждениями. На больничном Виктория Дедовец пробыла более полугода: сначала она передвигалась на колесном кресле, потом начала делать первые шаги самостоятельно. А уже в апреле 2025-го, хоть и с одним костылем, Виктория вернулась к работе в «Охматдет».

Виктория Дедовец / © ТСН

Она встретила съемочную группу ТСН у себя дома. Через год после ракетной атаки она ходит с палочкой и это результат труда и борьбы на протяжении всего года.

«Были мысли, что я не смогу ходить», — говорит женщина.

Когда началась воздушная тревога, вспоминает Виктория, она спустилась в укрытие. Там было много детей и медперсонала. Уже было ясно, что тревога боевая и медсестра решила подняться вверх — вдруг еще нужна помощь.

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«Я думала, может чем помочь, пусть быстренько спускаются, если надо, то еще и помогу. Вот думаю, сбегаю быстренько им скажу, но не добежала», — говорит Виктория.

Ракета прилетела в корпус токсикологии в момент, когда Виктория находилась на лестничной площадке.

«Меня взрывной волной ударило во что-то, и что-то упало сверху. Перелом таза, это не просто одна кость, бедра осколочный, часть кости разрушена, полностью берцовая часть, разрыв печени, селезенки, травма уха, травма шеи», — рассказывает пострадавшая.

Ракетный удар по Охматдету / © Twitter/Дмитрий Кулеба

Ее таз, ноги — буквально собирали по кускам. Скрепляли пластинами. Сшивали раны на лице и голове. Через два месяца после атаки в палату разрешили впервые прийти ее маленькой дочке, чтобы увидеть маму.

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«Она так зашла в палату тоже, это даже трудно вспомнить. Она не ожидала, что я на кровати буду лежать, она утратила дар речи. На какую-то минуту я тоже, действительно», — вспоминает женщина.

Она пережила более 20 операций. Первые попытки встать, первые шаги с поддержкой, потом на костылях — все это из-за неистовой боли.

Сейчас женщина работает с косметологами, чтобы стереть шрамы с лица. До сих пор проходит реабилитация, но в мае уже вернулась на работу в «Охматдет». Чтобы выйти из дома нужно одеть поддерживающий стопу ортез, она до сих пор не работает. Викторрия одевает специальную конструкцию и идет на работу — каждый раз мимо разрушенного отделения. Кусочек розовой стены — это все, что осталось от ее кабинета на втором этаже.

Дата публикации 14:03, 07.07.25 Количество просмотров 8 Оказались в центре взрыва! Врачи «Охматдета» вспомнили пережитое год назад

«Хочется, чтобы строительную площадку убрали, чтобы не столько обращать внимание. Оно тяжело, это ужасно. Я стараюсь не думать об этом», — говорит Виктория.

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Свое возвращение на работу она считает самым лучшим решением.

«Есть чувство потребности, когда ты на работе. Естественно, это то, ради чего захотелось возвратиться на работу. Я люблю Киев, свою работу, здесь моя жизнь. Меня спрашивают, как я это пережила? А это благодаря окружению, коллегам, друзьям, а они все здесь», — говорит женщина.

Врач вспомнила день обстрела «Охматдета»

Ольга Бабичева — нефролог и анестезиолог — говорит, что тоже выжила благодаря коллегам. Как и Виктория, Ольга была в эпицентре взрыва. На первом этаже размещался диализный центр. Снять детей с аппаратов искусственной почки и быстро перевести в укрытие невозможно. Надо время, чтобы кровь вернулась в русло из аппаратов. Именно этим и занимались Ольга, ее медсестра Наталья и нефролог Светлана Лукьянчук, как прогремел взрыв. Ольга Бабичева потеряла сознание. Благодаря медсестре, которая ее быстро нашла и вытащила из-под завалов, Ольга и выжила, потому что кровопотеря огромна. Когда проснулась в реанимации, ее интересовал только один вопрос.

«Первое, что я спросила, все ли у нас живы? Оказалось, что не все, к сожалению», — рассказала она ТСН.

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Ракетный удар по Охматдету

30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук, тоже помогавшая быстро отсоединять от аппаратов детей, погибла. Все дети уцелели. Светлана Лукьянчук — ученица Ольги Бабичевой. Росла без родителей, мечтала и целенаправленно стремилась стать высококлассным врачом-нефрологом.

«30 лет. Девочка, которая еще могла жить и была бы классным врачом. Тянула нашу медицину туда, куда надо», — вспоминает врач.

Сама Ольга получила перелом черепа, височной кости. Из-за травмы мозга не ходила, не говорила, не видела.

Ракетный удар по Охматдету / © Associated Press

Каждую ночь, пока она была в реанимации, кто-то из коллег ее отделения дежурил рядом. А друзья-врачи, с которыми она работала много лет, привлекли все возможности медицины, чтобы Ольга вернулась в сознание.

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Ее реабилитация длилась девять месяцев. Она полгода не ходила, но постепенно появлялась координация, восстанавливались язык, память, зрение. Сколько в этом труде могут понять только люди, которые были рядом.

Ольга Бабичева / © ТСН

Госпожа Ольга тоже уже вышла на работу. Таких специалистов, которые умеют подбирать индивидуальные программы диализа и готовить детей к трансплантации почек — единицы.

«Я сейчас своих пациентов по-другому вижу. Я представляю, как бы я была на их месте, я сейчас делаю все возможное и невозможное, чтобы им было легче», — говорит она.

Ольга Бабичева после ракетного удара по Охматдету / © ТСН

Она мечтает об восстановлении «Охматдета» и о том, что в новых корпусах восстановится его отделение, где в стационаре можно будет бороться с болезнями почек и готовить детей к трансплантации.

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«Охматдет» продолжает спасать малышей, ставших целью армии РФ

С начала полномасштабной войны в Украине в «Охматдет» все чаще попадают дети с минно-взрывными травмами — дети, которые стали целью армии РФ в разных городах Украины. Все это тяжелые пациенты, подвергшиеся ампутациям конечностей, имеют глубокие поражения кожи и многочисленные психологические травмы.

Всего за время войны здесь оказали помощь 75 раненым детям, а самому маленькому пациенту с ранениями был один месяц. Даже после 8 июля 2024 на лечение в отделение пластично-реконструктивной микрохирургии попали по меньшей мере шесть детей с минно-взрывной травмой. За спасением малышей в сверхсложных состояниях транспортировали в «Охматдет» из разных регионов Украины: Сум, Ивано-Франковской, Херсонской, Николаевской и т.д.

«Минно-взрывная травма требует особого подхода и лечения. Количество детей — по сравнению с 2022-2023 годами — сильно не отличается, а вот состояние пациентов — значительно. Все из-за увеличенного количества ударов по гражданским. Теперь дети страдают сильнее, ведь оказываются в эпицентре событий. К нам направляют тяжелых пациентов», — рассказывает Валерий Бовкун, руководитель отделения пластически-реконструктивной микрохирургии.

Больница Охматдет / © ТСН

Он добавляет: такие вызовы нуждаются в адаптации знаний медиков. Поэтому команда отделения постоянно проходит обучение, участвует в вебинарах и конференциях по спасению детей с минно-взрывной травмой. В отделении уже появилось оборудование, необходимое для работы с большими дефектами кожи, открытыми ранами. А это первые вызовы, с которыми сталкиваются медики, оказывая помощь раненым детям.

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В отделении также налажено тесное сотрудничество с психологами, реабилитологами и другими профильными специалистами, ведь травмы обычно носят комплексный характер и требуют мультидисциплинарного подхода.

Как работает уникальный центр службы крови

Центр службы крови НДСЛ «Охматдет» — один из ключевых центров крови в Украине. Он самостоятельно обеспечивает 100% потребностей больницы в крови и ее компонентах. Более того: это единственное в стране заведение, которое собирает, перерабатывает и отправляет стволовые клетки для других медицинских учреждений, к тому же не только в Украине, но и за рубежом. Одна донация крови может спасти до трех человеческих жизней. Здесь же ежегодно проводят более семи тысяч донаций.

В результате ракетных обстрелов 8 июля 2024 года пострадал и корпус Центра службы крови: здесь были выбиты окна и полностью исчезла электроэнергия. Поэтому команда имела всего несколько часов на спасение всех запасов крови, плазмы и стволовых клеток. А уже через несколько дней Центр полностью возобновил свою работу.

Это пример того, как даже в условиях войны больница не просто обеспечивает свои потребности, а делает больше: открывает возможность для других детей в Украине и за ее пределами получить шанс на жизнь благодаря стволовым клеткам.

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Врачи сделали этот год одним из самых плодотворных в спасении жизней

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии с койками эктракорпоральной терапии с выездной бригадой «Охматдет» — место, где борются за жизнь пациентов в самых сложных состояниях.

Больница Охматдет / © ТСН

Самые современные технологии спасения детей медики привозят в Украину из стажировок в ведущих клиниках мира. помогает аппарат искусственной вентиляции лёгких.

После ракетного удара 8 июля 2024 года команда врачей не только не покинула работу, но и сделала этот год одним из самых плодотворных в истории отделения.

В отделении анестезиологии и интенсивной терапии с койками эктракорпоральной терапии с выездной бригадой «Охматдет» действует мобильная бригада ЭКМО, которая выезжает в другие регионы для спасения детей, которых невозможно транспортировать в Киев, ведь они полностью зависимы от кислорода.

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1 июля из отделения — 3-летняя девочка из Луцка, транспортированная в «Охматдет» выездной бригадой. Здесь ребенка успешно стабилизировали и теперь его жизни ничего не угрожает.

В «Охматдет» едут лечиться из-за границы

Отделение ургентной хирургии НДСЛ «Охматдет» работает на передовой детской хирургии в Украине. Сюда съезжаются пациенты не только со всей страны, но и украинцы из-за границы и иностранные пациенты — граждане Польши, Ирландии, Азербайджана.

Здесь лечат самые сложные патологии органов брюшной полости, в частности онкологические случаи, травмы селезенки, печени и поджелудочной железы.

Больница Охматдет / © ТСН

С началом полномасштабной войны отделение трансформировалось: присоединилось к пилотному проекту по трансплантации органов и взяло на себя функцию развития детской онкохирургии. А когда российская ракета попала в «Охматдет» и повредила пять корпусов медучреждения, отделение уже через две недели возобновило свою работу.

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За этот год медикам удалось превзойти самих себя: они впервые в Украине провели миниинвазивную резекцию желудка и двенадцатиперстной кишки у ребенка с опухолью.

Самое большое достижение, как говорят сами специалисты, — это то, что в условиях войны они не только удержали команду, но и сохранили масштаб и качество помощи. Здесь появилось немало нового, высококлассного оборудования, таких как интраоперационное УЗИ-оборудование с стерилизующимся датчиком, позволяющим выполнять точную визуализацию во время операций. В детских больницах Украины такое оборудование — исключительная редкость.

Ракетный удар по «Охматдету» в Киеве

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты. Во время атаки погибли двое взрослых — врач и родственник одного из пациентов.

Ракетный удар по Охматдету / © Управление ГСЧС Киева

В 2025 году планируется полностью восстановить новый корпус Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и начать строительство еще одного инновационного корпуса.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРЯМОЙ УДАР РАКЕТЫ ПО САМОЙ БОЛЬШОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ!