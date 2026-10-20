Удар по онлайн-торговле: как изменится стоимость посылок из Украины в ЕС с 1 ноября

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С 1 ноября 2026 года в Евросоюзе планируется ввести дополнительный сбор за таможенную обработку товаров, приобретенных дистанционно и ввезенных из стран, не входящих в ЕС. Речь идет о Union Handling Fee (UHF) в размере 2 евро за каждую товарную позицию в таможенной декларации.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Нововведение будет касаться, в частности, украинских продавцов, отправляющих товары европейским покупателям через интернет-магазины и маркетплейсы.

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Соответствующие положения предусмотрены Регламентом ЕС 2026/2108, а размер сбора определен делегированным регламентом Европейской комиссии C (2026)6694 от 21 сентября 2026 года.

За что будут взыскивать Handling Fee

Как пояснила Европейская комиссия, дополнительный сбор должен компенсировать расходы таможенных органов, связанные с обработкой большого количества международных отправлений.

В частности, речь идет о проверке электронных данных, анализе рисков, использовании таможенной инфраструктуры и проведении документальных и физических проверок товаров.

Особенность нового платежа в том, что его размер будет зависеть не от стоимости товаров или количества посылок, а от количества отдельных товарных позиций в таможенной декларации.

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При этом товарная позиция может включать несколько одинаковых единиц товара, имеющих одинаковую таможенную классификацию и другие необходимые характеристики. Следовательно, две одинаковые вещи не обязательно будут означать два отдельных собрания.

Сколько придется заплатить за посылку

Налоговая и таможенная служба Ирландии привела пример, как будут работать новые платежи.

Если покупатель заказал из страны вне ЕС посылку стоимостью 10 евро, в которой находятся ручка, блокнот и брелок, каждый из этих товаров составит отдельную товарную позицию.

За такое отправление предусмотрено:

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9 евро таможенного платежа, который действует с 1 июля 2026 года, — по 3 евро за каждую из трех товарных позиций;

6 евро нового Handling Fee — по 2 евро за каждую позицию.

Общая сумма этих платежей составит 15 евро без учета НДС.

Если посылка содержит две одинаковые ручки, которые декларируются одной товарной позицией, сумма двух платежей составит 5 евро: 3 евро пошлины и 2 евро Handling Fee, без учета НДС.

Будет ли взыскиваться сбор с товаров, дороже 150 евро

Да. В отличие от временного таможенного платежа в 3 евро, для Handling Fee не предусмотрен порог стоимости отправки.

Это означает, что новый сбор будет применяться и к товарам в посылках стоимостью более 150 евро, если они ввозятся в ЕС в рамках дистанционной продажи.

В то же время, Handling Fee не заменяет другие таможенные платежи, а взимается дополнительно к ним.

Также сбор будет применяться к товарам, пользующимся преференциальным таможенным режимом по международным торговым соглашениям.

Кто будет платить сбор и можно ли будет вернуть деньги

Согласно новым положениям таможенного законодательства ЕС, плательщиком Handling Fee является лицо, ответственное за соответствующее таможенное декларирование и уплату таможенных платежей.

В частности, это могут быть продавцы, операторы электронной коммерции или представители осуществляющих таможенное оформление товаров.

При этом расходы могут быть включены в стоимость заказа или возложены на покупателя в зависимости от условий продажи и доставки.

Важно, что Handling Fee не будет возвращаться после принятия таможенной декларации. Даже если покупатель вернет товар продавцу по неисправности или другим причинам, уплаченный сбор не будет возмещаться.

Также он не будет возвращаться, если после принятия декларации таможенные органы не выпустят товар в свободное обращение.

В то же время новый платеж касается именно дистанционной продажи товаров. Он не распространяется на обычные некоммерческие подарки, которые одно физическое лицо присылает другому за пределами предпринимательской деятельности.

Что изменится для украинских отправителей

О подготовке к новым таможенным правилам ЕС сообщили оба крупнейших украинских почтовых оператора — «Укрпочта» и «Новая почта». Изменения будут касаться, прежде всего, предпринимателей, интернет-магазинов, продавцов на маркетплейсах и в социальных сетях, которые отправляют товары покупателям в страны Евросоюза.

Укрпочта сообщила, что уже 21 октября обновит свои цифровые системы. В личном кабинете появятся три дополнительных поля для идентификаторов товаров (PID). Два из них будут обязательными, а третий будет заполняться при наличии соответствующего международного кода.

Компания также планирует автоматически учитывать Handling Fee при оформлении отправлений, если новые правила окончательно вступят в силу. Это позволит продавцам заранее рассчитывать расходы и включать их в стоимость товаров.

В свою очередь, «Новая почта» разъяснила, что для таможенного оформления коммерческих отправлений нужно будет передавать дополнительные сведения о товарах, в частности M-PID (код C127) — артикул продавца или маркетплейса, NS-PID (код C128) — внутренний артикул производителя или поставщика, а также S-PID. товара. Если последний отсутствует, например, для изделий ручной работы, предусмотрено использование специального кода Y081.

В компании рекомендуют украинским продавцам до 1 ноября проверить наличие артикулов для каждого товара и его вариантов, получить необходимые коды от производителей и поставщиков, а также убедиться, что данные хранятся в товарных каталогах, CRM-системах или на маркетплейсах и могут передаваться при оформлении отправлений.

Отдельно «Новая почта» обратила внимание, что вместо идентификатора товара нельзя использовать номер заказа. Отсутствие обязательных данных может привести к задержке таможенного оформления или возврату посылки отправителю.

Относительно нового сбора Handling Fee «Новая почта» уточнила, что его размер будет составлять 2 евро за каждую товарную позицию в таможенной декларации, а не обязательно за всю посылку. Соответственно, за три товарных позиции предусмотрен платеж в 6 евро, за пять — 10 евро. Этот сбор будет начисляться дополнительно к другим таможенным платежам.

Оба почтовых оператора рекомендуют украинским экспортерам заранее подготовить товарные данные и учесть возможные дополнительные расходы при формировании цен для европейских покупателей.

Когда окончательно заработают новые правила

Европейская комиссия приняла делегированный регламент по размеру Handling Fee еще 21 сентября 2026 года.

Документ проходит предусмотренную законодательством процедуру контроля со стороны Европейского парламента и Совета ЕС.

Согласно делегированному акту, новые положения должны применяться с десятого дня после вступления в силу, предусмотренного со дня официального опубликования.

Ожидаемая дата начала применения сбора — 1 ноября 2026 года. Окончательное подтверждение даты зависит от завершения необходимых процедур и официального обнародования акта.

Ранее мы писали о том, что «Укрпочта» запустила обновление приложения «Укрпочта 2.0», добавив функцию онлайн-оплаты отправлений. Это позволит клиентам сократить время пребывания в отделениях. Кроме всего, в компании сделали переадресацию посылок бесплатным на весь октябрь 2026 года.

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