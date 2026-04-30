Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Удар по Орску: дроны ВСУ достали до цели за тысячи километров от фронта

За последние двое суток Силы обороны получили НПЗ в Орске, вертолеты и командные узлы и вражеские склады на оккупированных территориях и в России.

Дмитрий Гулийчук
Пожар в Орске: ВСУ поразили критический объект в глубоком тылу врага

Силы обороны 29 апреля и ночью на 30 апреля поразили ряд критически важных объектов противника. Среди ключевых целей — нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» в далеком Орске, что в Оренбургской области РФ вблизи границы с Казахстаном.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На нефтеперерабатывающем заводе в Орске зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Орск на карте

Этот завод непосредственно задействован в обеспечении российской армии. Он выпускает более 30 видов нефтепродуктов — бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и т.д. Проектная мощность переработки — 6,6 млн тонн нефти в год.

Другие цели

  • В районе населенного пункта Бабки (Воронежская обл., РФ) поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17.

  • Украинские воины поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в районе Александровки Запорожской обл.

  • Поражен также пункт управления артиллерийской бригады противника в Лисичанске (оккупированная Луганская обл.).

  • Поражён склад боеприпасов в районе Кременовки (оккупированная часть Донецкой обл.)

  • Поражено место базирования катеров противника в акватории Черного моря.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, что в российском городе Пермь, в 1500 км от украинской границы, снова раздались взрывы. Кроме того, в Пермском крае продолжает гореть атакуемая накануне нефтеперекачивающая станция.

