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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар по отопительному сезону: РФ атаковала объект «Нефтегаза» на Полтавщине

Россия атаковала газодобывающий объект «Нафтогаза» в Полтавской области: работа предприятия остановлена.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Работники чудом уцелели в укрытии: российские дроны подожгли предприятие «Нефтегаза» на Полтавщине

Работники чудом уцелели в укрытии: российские дроны подожгли предприятие «Нефтегаза» на Полтавщине

Сегодня утром, 4 июля, российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области.

Об этом передает пресс-служба «Нафтогаза».

После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия была остановлена. В компании отметили, что оценить масштабы повреждений пока невозможно.

К счастью, все работники вовремя перешли в укрытие и не пострадали.

В «Нефтегазе» напомнили, что этот объект на Полтавщине уже неоднократно становился целью российских атак.

«Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить свою добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону», — подытожили в компании.

Заметим, что сначала об ударе сообщили в Полтавской ОВА, однако не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

«Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Предварительно обошлось без пострадавших», — отметил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Ранее эксперт предупредил, что в этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.

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Дата публикации
Количество просмотров
984
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