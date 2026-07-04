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- Украина
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Удар по отопительному сезону: РФ атаковала объект «Нефтегаза» на Полтавщине
Россия атаковала газодобывающий объект «Нафтогаза» в Полтавской области: работа предприятия остановлена.
Сегодня утром, 4 июля, российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области.
Об этом передает пресс-служба «Нафтогаза».
После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия была остановлена. В компании отметили, что оценить масштабы повреждений пока невозможно.
К счастью, все работники вовремя перешли в укрытие и не пострадали.
В «Нефтегазе» напомнили, что этот объект на Полтавщине уже неоднократно становился целью российских атак.
«Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить свою добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону», — подытожили в компании.
Заметим, что сначала об ударе сообщили в Полтавской ОВА, однако не уточнили, о каком именно объекте идет речь.
«Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Предварительно обошлось без пострадавших», — отметил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
Ранее эксперт предупредил, что в этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.