Удар по Павлограду может повлечь за собой экологическую катастрофу в пяти областях — аналитики

Аналитики предполагают, что россияне намеренно нанесли удар по предприятию, зная, что это может привести к экологической катастрофе.

Российский ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области может стать экологической катастрофой в пяти областях.

Об этом сообщают аналитики OSINT-проекту GeoConfirmed.

Специалисты со ссылкой на геолокационные кадры предполагают, что мощный взрыв в Павлограде произошел на Павлоградском химическом заводе, а не в поезде, загруженном С-300. Аналитики опубликовали спутниковые снимки, якобы подтверждающие это.

"На сегодняшний день на полигоне хранится более 1,8 тыс. тонн просроченного твердого ракетного топлива, срок годности которого прошло 20 лет", — сказано в их сообщении.

Аналитики нашли статью BBC за январь 2020 года, в которой предупреждали о возможной экологической катастрофе при взрыве на химзаводе в Павлограде. Авторы статьи утверждали, если ЧП произойдет на предприятии, то пострадает как Днепропетровская область, так и четыре соседних области.

Специалисты OSINT считают, что россияне намеренно нанесли удар по предприятию, зная, что это может привести к экологической катастрофе.

Ракетный обстрел Павлограда

В ночь на 1 мая Россия обстреляла город Павлоград Днепропетровской области. Пропагандисты начали распространять фейки о "химической угрозе" при уничтожении большим количеством оружия. Впоследствии в городском совете это опровергли.

Впрочем, по информации спасателей, попадание было в промышленное предприятие. На месте возник пожар, ликвидированный спасателями. Также враг атаковал гражданские объекты, в результате чего в Павлоградском районе, предварительно, травмированы 34 человека, из них пятеро детей.

Читайте также: